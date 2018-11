Drie jaar celstraf geëist tegen Leeuwarder 'wietdirecteur'

Volgens het Openbaar Ministerie had de man de leiding in een groep van vier, die zich bezig hield met de wietteelt. Volgens andere verdachten werd de Leeuwarder 'de directeur' genoemd.

Het ging om een periode van bijna twee jaar. De eerste kwekerij werd begin 2014 opgerold; de laatste wietplantage werd in februari 2016 ontdekt aan de Lauwersweg in Surhuisterveen. In totaal ging het om 2750 wietplanten. De verdachte was bij alle vier kwekerijen gesignaleerd.

"Bewijsvoering rammelt"

Volgens de advocaat van de verdachte heeft het Openbaar Ministerie zijn cliënt met veel 'pijn en moeite' aan de kwekerijen gekoppeld. "De bewijsvoering rammelt aan alle kanten", zo zei hij.

De rechtbank in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak.