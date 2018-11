Man die aan hoogwerker hing, staat weer met beide benen op de grond

"Ik was dood hout uit de bomen aan het zagen, toen de hoogwerker in de beveiliging sprong. Vanaf de grond was 'ie ook net meer te bedienen. Toen besloot ik me via een touw naar beneden te laten zakken", zegt Van Buuren.

"We hebben een klimtouw omhoog weten te krijgen. Daarmee zou ik me laten zakken. Helaas is de haak achter de rand van de bak terechtgekomen", vervolgt hij. Na een poos begonnen zijn benen in de knel te komen en kreeg hij last van zijn schouders. Dus hij was blij dat de brandweer kwam met een ladderwagen. Zijn eten stond thuis al op tafel en was helaas koud geworden.