René van der Weij nieuwe trainer SC Genemuiden

Van der Weij is bij die club vier jaar hoofdtrainer geweest. Daarvoor was hij twee jaar assistent trainer. René van der Weij promoveerde vorig seizoen met Buitenpost naar de hoofdklasse, het hoogste niveau dat de club in haar bestaan heeft gehaald. Op dit moment staat Buitenpost tiende in de hoofdklasse B.

Genemuiden komt uit in diezelfde hoofdklasse en staat op dit moment op de achtste plek. René van der Weij heeft bij Genemuiden een contract getekend van een jaar. Op zaterdag 1 december spelen beide clubs voor de competitie tegen elkaar in Genemuiden.