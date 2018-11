De Friesland: tekort zorgpersoneel groot probleem voor toekomst Friese zorg

"Een arts trek je niet zomaar uit de grond", zegt directeur Steven Hofenk van De Friesland Zorgverzekeraar. "Dat geldt ook voor andere handen die je in de zorg nodig hebt." In twee zinnen schetst Hofenk hiermee één van de grootste problemen die er spelen in de Friese zorg. Er is veel behoefte aan goede mensen en niet alleen in de ziekenhuizen. In Leeuwarden is ook nog een groot tekort aan huisartsen. De Friesland werkt samen met de huisartsen hard aan oplossingen.

Samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen is van groot belang. "Het is alleen lastig de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ieder ziekenhuis kijkt toch altijd ook naar het eigen belang en het belang van de patiënten in de regio", zegt Hofenk. Toch zal niet iedereen eraan ontkomen. Samenwerking wordt de toekomst. Een voorbeeld is de verschillende specialisaties die er zijn.

Concentratie nodig

Om de expertise van een specialist goed te onderhouden, moeten ze geregeld opereren. Deze normen worden door de medische specialisten zelf bepaald. "Er zijn cijfers over bijvoorbeeld prostaatoperaties. Dan zit je aan minimaal 100 per jaar." De concentratie van zorg, zo weten de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar, is ook nodig om bepaalde zorg voor Fryslân te behouden.

Om kosten te beperken kan de zorg anders worden ingericht, zegt directeur zorginkoop Paul Offringa. "Je kunt bijvoorbeeld specialisten weer in loondienst nemen. Die hebben dan minder de prikkel om te produceren voor hun inkomen." Zo wordt al gewerkt in een ziekenhuis in Uden en de resultaten zijn er goed.