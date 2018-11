Celstraf geëist voor mishandeling en bedreiging van vriendin

Datingsite

Een maand later liet de man zich via het balkon van de bovenburen op dat van het huis van zijn vriendin zakken en kwam hij zo binnen. Hij wilde toen verhaal halen omdat hij had gehoord dat de vrouw op een datingsite actief was. Hij mishandelde en bedreigde haar en nam de telefoon weer mee.

De verdachte zei dat hij de vrouw bij de keel had gepakt omdat ze agressief was en omdat hij wilde dat ze zou ophouden met schreeuwen. De rechter doet over twee weken uitspraak.