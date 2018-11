FNP en VVD in Achtkarspelen willen van ambtsgebed af

De FNP en de VVD vragen zich af of een gebed nog wel van waarde is in een tijd van steeds verdergaande secularisatie. De fracties vinden dat de gemeente neutraal moet zijn. Inwoners moeten zich bij een raadsbijeenkomst niet ongemakkelijk voelen als iemand een gebed uitspreekt, zeggen ze.

Op dit moment zijn Achtkarspelen en Ferwerderadiel de enige twee gemeenten waar een ambtsgebed nog in gebruik is.