Jan Bruin begrijpt gedwongen vertrek bij VV Bergum: "Het is beter om met een schone lei te beginnen"

Bruin begrijpt dat ze in Burgum op zoek gaan naar een nieuwe trainer. "Het is altijd beter om met een schone lei te beginnen bij een fusie. Ik snap de keuze volledig." De oud-voetballer zag de bui al een beetje hangen toen bekend werd dat de fusie zou doorgaan. "Vooraf weet je dan al dat de kans groot is dat je de club na acht seizoenen gaat verlaten. Maar ik ben Bergum dankbaar voor acht hele mooie jaren. En nog steeds, we willen het seizoen graag goed afmaken."