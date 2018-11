Het NFF bij Omrop Fryslân: animatiefilm Woesj! en sociale film Lady

In de uitzending van donderdag een reportage van verslaggever Wendy Kennedy over de sfeer op het Noordelijk Film Festival. Naar welke films ga jij? En wat vind je daarvan?

De Friese dichter en beeldtaalkunstenaar Sytse Jansma is op het festival met zijn korte animatiefilm Woesj!. Het is een bijzonder project met prentenboek Wapper, scholen en Tresoar. Kinderen van het speciaal onderwijs hebben papieren vogels gemaakt en die zijn door Sytse gebruikt in zijn animatie. Sytse is te gast in ons programma en we laten de film Woesj! zien.