Maulun vervangt Mathieu bij SC Cambuur

Robertha staat vrijdag weer in de spits. Vorige week was hij door een hamstringblessure niet inzetbaar. "Ik ben er nu weer bij en ben heel fit." Tot nu toe is het nog niet het seizoen van Robertha. Hij miste een aantal wedstrijden door blessures.

In de duels die hij wel speelde, maakt hij nog maar één goal. En dat frustreert. "Iedere spits is daarmee bezig. Op de training doe ik gewoon mijn ding en ik heb er alle vertrouwen in dat die goals wel weer komen."