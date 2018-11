Verzet tegen zandwinning IJsselmeer groeit: "Bang voor constante bromtoon"

Dat zal gebeuren op zo'n zeven kilometer uit de kust bij Mirns. Volgens de natuurorganisaties zal dat schade toebrengen aan de natuur en volgens omwonenden zal het voor veel overlast zorgen. En er zijn zelfs vraagtekens bij de winning gezet door het waterschap van Noord-Holland, dat het IJsselmeer voor drinkwater gebruikt.

Voor de inwoners van Mirns zelf ligt het probleem vooral bij het lawaai dat de winning zal maken en het veranderende uitzicht. "We zijn bang dat er een constante bromtoon te horen zal zijn. En dat 30 jaar lang, 24 uur per dag en 6 dagen per week", zegt Baukje Miedema. Zij woont aan de IJsselmeerkust en zal vanuit haar tuin uitzicht hebben op het zandwinningseiland.