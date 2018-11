Politie veegt kermis Leeuwarden schoon na vechtpartijen tussen jongeren

De groepen zochten elkaar meerdere keren op en er ontstond een gespannen sfeer. De politie moest uiteindelijk op linie en met behulp van een politiehond werd de kermis schoongeveegd om de onrust te herstellen.

Er zijn drie jongeren aangehouden. Een jongen wordt ervan verdacht dat hij een andere jongen heeft geslagen. Hij wordt hier later over gehoord en kreeg een boete omdat hij zich niet kon identificeren en geen licht op zijn fiets had. Twee vrouwen zijn aangehouden omdat ze politie hadden beledigd. Er is proces-verbaal opgemaakt en ze krijgen een gebiedsverbod voor de kermis.