Straten in Leeuwarden omgetoverd tot Eritreatown

Het project Eritreatown is opgezet door Haring & Hummus in het kader van Culturele Hoofdstad. Doel is om Leeuwarders en Eritreeërs met elkaar in contact te brengen. Er wonen in Leeuwarden zo'n vierhonderd vluchtelingen uit Eritrea.

Noord-Korea van Afrika

De meeste asielzoekers die hier naartoe komen, komen uit Syrië en op de tweede plaats staat Eritrea. Het land wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd, aldus Vluchtelingenwerk op haar website. Kritiek op de regering is verboden. De meeste mensen vluchten vanwege de dienstplicht van anderhalf jaar, maar die kan in de praktijk wel tien jaar duren.