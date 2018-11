Mensen uit Súdwest-Fryslân maken de meeste kilometers van Fryslân

Auto's die in de gemeente Súdwest-Fryslân geregistreerd staan, maken met een gemiddelde van 13.142 de meeste kilometers van Fryslân. Op de Waddeneilanden maken auto's verreweg de minste kilometers. Dat blijkt uit de Jaarmonitor Wegvoertuigen 2017 van het CBS.

Randstad

Een verklaring is dat in de gemeenten waar het aantal kilometers het hoogst ligt, veel mensen wonen die in de Randstad werken en dagelijks op en neer rijden. Tegelijk zijn mensen in het Noorden vaak afhankelijk van een auto, als ze boodschappen doen of wanneer ze naar de dokter gaan.