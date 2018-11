Into the Grave blijft bij de Oldehove: "Fantastisch, maar het heeft ook zijn nadelen"

"Dat is nodig om de mensen kwijt te kunnen op deze plek", zegt Van Berlo. Door taalexpo Obe, gevestigd op het Oldehoofsterkerkhof, is de capaciteit afgenomen. "Terwijl Into the Grave juist wat wil groeien, dus daar moesten we wat op vinden."

De camping blijft wel op De Bult, bij het Rengerspark in Leeuwarden. Er zijn nog geen concrete locaties in beeld voor een groter festivalterrein. Dat kan nog wel tot 2021 duren. Van Berlo: "Daar moeten allerlei voorzieningen als stroom, water en afvoer aangelegd worden, en ook drainage en gedeeltelijke verharding zijn zeker gewenst."

Het festival is in overleg met de gemeente om Into the Grave uit te breiden met een derde dag.