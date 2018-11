Fier doet onderzoek naar geld en geweld

"Naar schatting heeft zo'n 90% van de cliënten in de maatschappelijke en de vrouwenopvang financiële problemen", vertelt Ferdi Bekken, Fier-onderzoeker en schrijver van Geld en Geweld. Volgens Bekken kan geweld een oorzaak zijn van financiële gevolgen, maar ook een gevolg.

"Bij Fier zien we veel meisjes en vrouwen die binnen een gewelddadige relatie financieel zijn uitgebuit", legt Bekken uit. Toch is de schuldproblematiek binnen de geweldshulpverlening nog behoorlijk onzichtbaar. Een gemiste kans, volgens Bekken, want "zolang er financiële problemen zijn, is de weg naar herstel en het stoppen van geweld lastig".