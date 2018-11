Froulju fan Fryslân: vrijwilligster Gea uit Franeker

Wie is Gea?

Gea noemt zichzelf een 'professionele vrijwilliger' en is moeder en pleegmoeder. Door haar naastenliefde is ze dag en nacht bezig met vrijwilligerswerk, zonder voorwaarden en heel belangrijk voor de 'mienskip' van Franeker en de kerk. Gea stimuleert andere mensen om zichzelf in te zetten voor de gemeenschap. Ze is de drijvende kracht achter 'Samenloop voor Hoop' en organiseerde in een school in Franeker een grote ontmoeting tussen autochtonen en allochtonen.

In standbeeld van Gea. Hoe is dat?

"Ik vindt het heel bijzonder dat er een beeld van mij is gemaakt. Eerst wilde ik het liever niet. Maar nu vind ik het ook wel mooi, om een voorbeeld voor anderen te zijn."

Hoe is de aanloop naar het programma en de onthulling van de beelden toe geweest?

"Het is bizar om te weten dat Marleen (programmamaker red.) en Natasja (kunstenaar red.) zo met mij, met mijn beeld, bezig zijn geweest. Maar wel heel mooi om mee te maken. Eigenlijk is het een rijdende trein waar je op meegaat, maar deze trein gaat wel steeds harder nu het beeld klaar is en de serie op TV komt."

Werkt jouw inzet voor de gemeenschap ook aanstekelijk?

"Mijn dochter, die ook mijn beeld onthulde, is door mijn aangestoken met het vrijwilligerswerk. Ze is nog maar 12 jaar oud en doet ook al vrijwilligerswerk. Daar kwam zelf mee! Ze zei: mem, ik wil ook graag helpen."

Wat staat eer op Gea's borstbeeld?

"Vrijwilligerswerk doen is voor mij een vorm van liefde geven. Ik kan met alles wat ik organiseer mensen met elkaar verbinden: we doen het samen."