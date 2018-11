IepenUP: "Alles in Amerika draait nog steeds om geld"

"Kwaliteit moet belangrijker zijn dan sekse"

De aanwezigen in de zaal waren niet bepaald onder de indruk van de toename van vrouwelijke politici. Kwaliteit moet belangrijker zijn dan sekse, zo was de mening, die over het algemeen gedeeld werd door de panelleden. Universitair docent Maarten Zwiers vond de rol en dus de macht die het geld had in Amerika, wat dat betreft veel belangrijker.

"Alles in Amerika draait nog steeds om geld", zo memoreerde hij. "Aan campagnegeld voor deze verkiezingen is bijvoorbeeld maar liefst 5 miljard dollar uitgegeven. En als een politicus als kandidaat serieus wil meedoen, moet hij minstens 20 miljoen dollar meebrengen." Dat is voor ons land bijna niet voor te stellen en dat moet volgens Zwiers en ook de andere leden zo blijven.