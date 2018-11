Kaatsvereniging Sjirk de Wal Dronryp zoekt archiefmateriaal

Volgens voorzitter Lute Pen is materiaal van voor 1993 eveneens welkom. "Tink bygelyks oan foto's. Der binne sûnt 1993 in hiel protte foto's makke, dy't wy graach yn it argyf hawwe wolle. Mar alle oare dingen dy't mei Sjirk de Wal te krijen hawwe binne wolkom."

Naast het aanvullen van het archief wil Sjirk de Wal het archief ook digitaliseren. Pen: "Dat is belangryk. Tink mar oan de ferienings yn Sint-Anne dy't dingen kwyt rekke binne by de brân yn de kantine fan sportkompleks De Waaie. As dat je oerkomt binne je in protte kwyt." De kaatsvereniging hoopt op mooie aanvullingen van het archief en trekt een aantal jaar uit voor de digitalisering ervan.