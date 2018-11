Het NFF bij Omrop Fryslân: Films over seksualiteit en gender

Een aantal films uit binnen- en buitenland op het Noordelijk Film Festival gaat over het LHBTI-thema: seksualiteit en gender. Karen Bies praat met de Drentse filmmaker Reinout Hellenthal over zijn film Anders. Een aandoenlijke film over de 14-jarige Alex, die worstelt met zijn genderidentiteit. Reinout: "Het is een film geworden die mensen raakt en aan het denken zet."

In de coming of age film Dòst van Joren Molter gaat het over homoseksuele gevoelens binnen een vriendengroep op het Groninger platteland. Joren komt daar zelf ook vandaan. Bijzonder is dat alle acteurs in Dòst jongeren zijn die voor het eerst acteren. Joren: "Professionele acteurs hebben vaak geleerd om een soort twinkeling in hun ogen te hebben. In Dòst voel je dat ze echt zijn."

Anders en Dòst zijn op het Noordelijk Film Festival te zien. In het programma van Omrop Fryslân vertonen we een andere film van Joren Molter, Kind. Een vrouw ontdekt tot haar grote schrik dat ze verliefd raakt op een kind.