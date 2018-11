UPDATE: Uitslaande woningbrand in Gorredijk weer onder controle

Omdat het een uitslaande brand was, was er al na drie minuten opgeschaald naar middelbrand. Daarna werd de brandweer van Jubbega ook opgeroepen.

De brand was ontstaan bij het dak en er kwam veel rook vrij. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. De brandweer heeft de oproep om ruiten en deuren te sluiten weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.