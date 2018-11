Imponerende lijst van bijna 36.000 vluchtelingendoden te zien op de Nieuwestad

Matthea de Jong van IepenUP heeft de lijst hierheen gehaald. "Ik vind het heel indrukwekkend om het zo in z'n geheel te zien hangen", zegt De Jong. "We hebben de lijst naar Leeuwarden gehaald, omdat IepenUP ook gaat over ingewikkelde vraagstukken in Europa. Het migratievraagstuk is een van de grotere thema's die nu spelen."

Humaner

"We hebben binnen het Culturele Hoofdstad-programma heel veel aandacht voor mensen die een nieuw leven opbouwen in Fryslân. Maar niet voor wat er zich afspeelt aan de buitengrens van Europa", vervolgt De Jong. "We hopen dat het mensen ertoe aanzet om na te denken over hoe dit probleem humaner kan worden aangepakt."

De lijst is tot 25 november te zien op de Nieuwestad.