Burgemeester verbiedt oudejaarsvuur in Wierum

Aanleiding is de gang van zaken in de laatste oudejaarsnacht. Toen maakten de Wierumers aan De Breedte een veel grotere en hogere vuurhoop dan kort daarvoor in een aantal gesprekken met de jongeren was afgesproken.

Overdreven

In het dorp wordt wisselend gereageerd op het verbod. Sommige Wierumers vinden het verbod overdreven, want een ongeluk is er nog nooit gebeurd bij het oudejaarsvuur, maar er zijn ook mensen die de burgemeester gelijk geven.

Een van de jongeren die bij de laatste oudejaarsdag bij het vuur in Wierum was betrokken, is de 17-jarige Johannes Talma. Hij geeft wel toe dat de jongeren zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Hij hoopt dat er nog met de gemeente valt te spreken.