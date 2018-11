Kijkmiddag bij vondst oude skeletten in Balk

Kijkmiddag

Woensdagmiddag konden belangstellenden het werk van de archeologen bekijken. Zij kregen uitleg van archeoloog Michael Bot.

Bot kon vertellen wat ze tot nog toe hebben ontdekt. "We kunnen zien hoe oud de mensen gemiddeld werden, hoe lang ze werden, of er ziektes waren en of het mannen of vrouwen zijn. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat ze allemaal volwassen zijn en rond 1.65 meter groot."

De skeletten die nu aan de oppervlakte zijn gekomen worden eruit gelicht en zullen worden onderzocht. Daarvoor hebben de archeologen nog anderhalve week de tijd.

De rest fan de skeletten blijft onder de nieuwe straatklinkers van het Haskeplein in Balk liggen.