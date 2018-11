Oud-fierljepper Bart Helmholt doet mee aan NK Sterkste Man

Bart Helmholt en Jitse Kramer leerden elkaar kennen bij Sportcentrum Reset in Burgum. Jitse geeft daar training en Bart kwam daar om een sterkere fierljepper te worden.

Via Jitse is Bart geïnteresseerd geraakt in de Sterkste Man-wedstrijden, en zaterdag maakt hij dus zijn debuut op het NK in Leeuwarden.

Grote favoriet is Gijs van Boeijen, hij is nog nooit verslagen. En Ryan Schoutema uit Leeuwarden, die vorig jaar tweede werd, is ook favoriet. Zou Bart Helmholt nu al het podium kunnen halen?