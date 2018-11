Talenpaviljoen MeM krijgt een nieuwe plek in Buitenpost

Het talenpaviljoen MeM is ontmanteld en vertrekt naar de nieuwe eigenaar. Eerder liet bedenker Kees Botman weten dat het gebouw is verkocht, maar wilde niet vertellen aan wie. Dat is nu bekend. Het voormalig Talenpaviljoen gaat naar de Muzykpleat in Buitenpost. Het houten gebouw zal dienst doen als locatie voor muziek- en toneellessen.