Schiermonnikoog pakt slibprobleem in jachthaven aan

"Normaal kunnen maximaal 120 schepen in de haven, maar nu houdt dat met 80 wol op," legt wethouder Erik Gerbrands uit. "Dat is sneu voor de toeristen die er niet meer bij kunnen en het is slecht voor de economie op het eiland."

Begin volgend jaar gaat de gemeente 20.000 kuub zand uitbaggeren en in het depot storten. Daar is voor één keer toestemming voor. Dan is de diepte weer normaal.

De problemen bij Schier zijn niet te vergelijken met Ameland, want daar heeft het met de vaargeul van de veerboot te maken. "Op Schier gaat het om een doodlopende geul bij de jachthaven en die ligt bij de zeedijk. Elk jaar komt er weer zand bij en voor elk seizoen baggeren we dat uit."

Met deze oplossing denkt de gemeente vier jaar vooruit te kunnen. De gemeente wil ondertussen met de provincie praten of ze het slib kunnen storten tussen de oude en nieuwe veerdam in, maar dan moet naar de regels worden gekeken vanwege de natuur.

De gemeenteraad moet nog besluiten of het extra geld beschikbaar wordt gesteld.