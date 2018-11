Heerenveense raakt zwaargewond bij ongeluk op de N31

Door de kettingbotsing ontstond er een lange file op de 31 bij de afslag Leeuwarden-West. Het slachtoffer is per ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De 56-jarige bestuurder van de voorste auto kwam met de schrik vrij. De derde auto die bij de kettingbotsing was betrokken, werd bestuurd door een 56-jarige man uit Buitenpost. Hij moest naar het MCL in Leeuwarden worden gebracht om te worden behandeld aan zijn verwondingen.

Politie bedankt omstanders

De politie laat via Twitter weten dat ze erg dankbaar zijn voor de hulp van omstanders direct na het ongeluk. "De politie stelt de door omstanders verleende eerste hulp zeer op prijs", schrijven ze.

Het onderzoek naar het ongeluk is nog in volle gang. De oorzaak van de kettingbotsing is nog onduidelijk.