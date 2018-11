Bakker was sinds begin september geschorst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding met de directie. Ook de rechter is van oordeel dat er sprake is van een niet te herstellen vertrouwensbreuk tussen de directie en de hoofdredacteur.

Klaas Geert Bakker was sinds 1 april 2015 hoofdredacteur bij Omrop Fryslân.