Nieuwe baan voor oud-minister Halbe Zijlstra

Zijlstra was een korte periode minister van Buitenlandse Zaken, maar hij kwam in de problemen toen hij verkeerde informatie gaf over een gesprek in de datsja van de Russische president Poetin. Zijlstra beweerde dat hij bij het gesprek aanwezig was, maar dat bleek niet waar te zijn. Na een zwaar debat heeft de politicus de eer aan zichzelf gehouden en trad af.