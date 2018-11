Ernstig ongeluk op Haak om Leeuwarden, N31 richting Harlingen tijd afgesloten

Voor de hulpverlening zijn meerdere diensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De N31 is vanwege het ongeluk vanaf Werpsterhoeke in de richting van Harlingen afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Hendrik Algrawei. Er stond op een gegeven moment zo'n vijf kilometer file. Rond 10.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.