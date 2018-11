Fryslân moet nog steeds zuinig zijn met water

Verkeerde kant van de Alpen

Het regenwater dat wel valt, valt aan de verkeerde kant van de Alpen. Schaper: "Je ziet veel regenwater vallen aan de zuidkant van de Alpen in Zwitserland. Daar hebben ze in Italië last van. Maar het water komt zo dus niet in de Rijn en naar Nederland."

De aanvoer uit de rivieren, voor Fryslân gaat het dan om de IJssel, is veel lager. Schaper: "We dachten deze zomer nog dat het al extreem laag was wat er via die rivier binnenkwam, maar nu is het al niet veel beter. Er komt maar zo'n 140 kuub per seconde het meer binnen. Dat is niets in vergelijking met andere jaren."