Ooststellingwerf zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen

Tegenvallers

Er ligt een ambitieus raadsprogramma, waarvan alle maximale investeringsbedragen nog niet duidelijk zijn. Al die wensen staan echter onder druk door fikse tegenvallers in de afgelopen maanden, die ieder jaar doorwerken. Het gaat vooral om tekorten op Wmo en jeugdzorg.

De raad wil dat er meer grip op de uitgaven komt. Volgens Berend Leistra van ChristenUnie klopt daardoor de begroting niet meer. Ook het CDA constateerde dat inkomsten en uitgaven in Ooststellingwerf niet meer een balans zijn. De gemeente heeft het in de begroting over reserves, maar die worden feitelijk gefinancierd. En die lasten lopen voor het CDA te hoog op naar 173.000 euro in 2022.