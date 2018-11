Provincie wil wolven kunnen afschieten als schade te hoog wordt

Dat moet worden opgenomen in het zogenaamde wolvenprotocol. Over het wolvenprotocol neemt het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 6 december een besluit. Afschieten mag nu niet, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De provincie mag ook geen toestemming geven om af te schieten. Gedeputeerde Johannes Kramer wil dat liever ook niet.

Of de schade ooit hoger uitvalt dan 25.000 euro per jaar, is nog maar afwachten. Tot nu toe is de schade door wolven in Fryslân 1.372 euro.