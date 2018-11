Leeuwarder huwelijksrecord gaat naar Ruinen

Ably en Tritsch waren de eersten in Nederland die een 'eiken huwelijk' konden vieren. Zij trouwden op 23 juni 1928 in Livry-Gargan, in de buurt van Parijs. Zij vierden hun 'eiken huwelijk' in 2008 in Amstelveen.

Op 6 april 2009 overleed mevrouw Ably-Tritsch op 102-jarige leeftijd. Daarmee duurde haar huwelijk 80 jaar en 287 dagen. Pieter Ably werd 104 jaar oud. Hij overleed op 23 november 2009.