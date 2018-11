Friezin Folkertsma ook opgeroepen voor beslissingsduels Oranje

Play-offfinale tegen Zwitserland

Omdat Nederland zich niet direct plaatste voor het WK voetbal van volgend jaar, moet het via de play-offs gebeuren. Begin oktober schakelde Nederland in de halve finales Denemarken al uit.

In de finale, die over twee wedstrijden wordt gespeeld, is Zwitserland de tegenstander. Nederland speelt op 9 november eerst thuis in Utrecht. Op dinsdag 13 november is de return in het Zwitserse Schaffhausen.