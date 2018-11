Plannen voor Holwerd aan Zee beginnen in 2020

Het project Holwerd aan Zee leek erg moeizaam te verlopen, maar door het plan op te knippen in fases komt er nu weer vaart in. Voor de eerste fase is 60 miljoen euro nodig, waarvoor de provincie al 10 miljoen euro heeft beloofd. Met verschillende aanvragen bij het Rijk, het Waddenfonds en andere fondsen komt die 60 miljoen waarschijnlijk in 2019 in zicht en dan kan de aanbesteding ook zo ongeveer beginnen.