Ophef over demonstraties bij intocht Sinterklaas: "Dit slaat in als een bom"

Serge Hollander zat als voorzitter van de Sinterklaasintocht in Leeuwarden aan tafel bij Fryslân Hjoed. Hollander is ook raadslid van de VVD, maar was er als voorzitter. "Dit slaat wel in als een bom", zegt Hollander op het nieuws dat KOZP wil demonstreren in Leeuwarden. "Het is een serieuze intocht geworden in Leeuwarden, met duizenden mensen. We kijken het meest uit naar alle vrolijke gezichten van kinderen en volwassenen. Met dit soort dreiging haal je dat plezier wel weg."

'Benauwd voor beide partijen'

De demonstratie zou vreedzaam zijn, heeft KOZP gezegd. Hollander betwijfelt dat, omdat de mensen die voor en tegen zijn, niet altijd rustig blijven. "Ik ben benauwd voor beide partijen. Het leidt altijd tot een tegenreactie en je hoort wel geluiden. De harde kern van Cambuur roert zich hierin en dat zijn vervelende dingen."

Hollander denkt dat de rechtszaak tegen de blokkeerders van de A7, vorig jaar, toen de demonstranten op weg waren naar Dokkum, heeft meegespeeld bij het besluit van KOZP om ook naar Leeuwarden te komen. "Friesland is voor KOZP een interessante plek om te demonstreren."

CDA'er Brouwer ziet de demonstraties zeker niet zitten en is niet zeker of dat wel goed zal gaan. "Ik denk dat het eerder een bende wordt." Hollander: "Ik wil mijn kinderen beschermen tegen voor en tegen."

KOZP is niet voor commentaar te bereiken