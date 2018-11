Snelvaren op de Burgumer Mar mag straks weer

Al snelvaren weer mag, moet het aantrekkelijker worden voor een grotere groep. Daarbij denkt de provincie aan liefhebbers van wakeboarden, waterskiën, monoskiën, kneeboarden of fun tubing (met een ringband of banaan achter de boot). Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra kan meer levendigheid op de Burgumer Mar een positief effect hebben op de economische ontwikkeling in die regio. Jetski's en waterscooters zijn niet welkom.

Waar het snelvaargebied precies komt te liggen en welke vormen worden toegestaan, moet nog worden bepaald. Dat doet de provincie in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel en andere betrokkenen. Ze vinden het belangrijk om daarbij ook rekening te houden met recreanten, omwonenden en de natuur.

Voorwaarden

Nu mag er op z'n hardst zes kilometer per uur worden gevaren op de Burgumer Mar. In de snelvaarzone mogen liefhebbers harder dan 20.

Waarschijnlijk besluiten Provinciale Staten op 19 december over de proef. Begin 2019 moet dan duidelijk worden wat de proef precies in gaat houden. Gedeputeerde Staten nemen dan in maart 2019 een definitief besluit. De provincie wil in de zomer van 2019 beginnen met de proef.