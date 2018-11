Fier gaat NOC*NSF helpen met #MeToo in de sportwereld

Verhaal kwijt

Fier krijgt nu ook wel eens sporters in de chat die willen praten over misbruik. "Ze weten dan vaak niet wat ze ermee moeten doen en ze durven er niet over te praten." Mogelijk krijgt Fier het nu veel drukker. "Dat zou best kunnen", vertelt De Groot. "Ik hoop het van harte, want dat betekent dat die mensen hun verhaal kwijt kunnen."

Als mensen hun verhaal hebben gedaan bij Fier, wat is dan de vervolgstap? "Bij ons zijn ze anoniem, ze zullen dus niet weten dat ze bekend zijn. We erkennen hun verhaal en praten er met hen over. We leggen uit dat het niet hoort en dat er mogelijkheden zijn om er weer uit te komen. Dan motiveren we ze om contact te leggen met vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Zij weten de weg om ze te helpen. Wij kijken dus met de slachtoffers mee naar welke hulp ze nodig hebben om de gevolgen te verwerken."

Aangifte doen

Aangifte doen is ook belangrijk, zegt De Groot. "Want we willen niet alleen slachtoffers helpen, maar het is ook de bedoeling dat de plegers worden berecht. Aangifte helpt, dus daar zullen we de slachtoffers toe motiveren."