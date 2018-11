Toneel zonder script tussen de kermisattracties

Tryater speelt 'Dorp Europa' tot 15 december twintig keer bij bedrijven die geworteld zijn in Fryslân maar connecties over de hele wereld hebben. Een van die bedrijven is KIG Heerenveen BV uit Terbant. Meer dan honderd medewerkers zijn hier dagelijks bezig met het bouwen van verschillende machines. De meest opvallende zijn dan de kermisattracties die ze bij KIG ontwikkelen.

Het betekent dat de voorstelling deze keer wordt gespeeld in een loods waar onder andere kermistoestellen, hijskranen en liften worden gemaakt. Tryater gaat met de voorstelling ook nog naar zo'n 50 Friese huiskamers om daar op te treden.