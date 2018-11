Topkok Jan Smink wint zes weken na opening restaurant al een prijs

De titel is in een bepaalde categorie, u bent dus niet de beste chef van alle chefs van alle restaurants. Hoe zit dat precies?

"Ze hebben het opgesplitst in categorieën, met hoeveel euro's je letterlijk kwijt bent voor een drie- of viergangenmenu. Je hebt zaken waar je gemiddeld 50 euro betaalt, maar ook zaken waar je 125 euro betaalt. Die willen ze niet met elkaar vergelijken. Er zit een verschil in de producten die je gebruikt en dat willen ze eerlijk houden."

Op grond waarvan werd u winnaar?

"Ze hadden twee of drie keer een rapporteur langs gestuurd - dat wisten we niet - in die korte periode. Ze kijken naar het complete plaatje: stijl van koken, het gebruik van Friese producten, de eigen identiteit laten zien, inrichting in het restaurant. En alles wat op het bord stond, vonden ze top. Maar we hebben het aan het hele team te danken. Zonder hen hadden we die prijs niet gepakt."

Hoe belangrijk is dit voor u?

"Dit is altijd leuk, maar de gasten zijn het belangrijkst. Dat mijn restaurant vol zit en dat de gasten blij weggaan en - veel belangrijker nog - terugkomen. Dat je zo gewaardeerd wordt met een prijs is alleen maar leuk en dat doet je wel wat. Het maakt het harde werken goed en je weet waar je het voor doet."

Waren er ook andere topkoks?

"Jannis Brevet was er, hij heeft drie sterren en ook Nico Boreas (twee sterren) was er. Ook Dick Middelweerd (twee sterren) was er en heeft een prijs gewonnen. Dat is een leuk rijtje om tussen te staan."