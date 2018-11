Hoeveel weet jij van verkeersborden? Doe hier de test

Verkeersdeelnemers zijn vaak verbijsterd over nieuwe regels of regels die zijn veranderd. "Onze kennis is vaak verouderd. Je doet al vroeg je rijexamen, en je rijd dan je hele leven gewoon door", zo vertelt Henni van Asten, voorzitter van VVN Fryslân. "Het is belangrijk dat je regelmatig je verkeerskennis opfrist."

Mogelijk oorzaak ongelukken

Volgens Van Asten zou de slechte kennis van de verkeersregels wel eens een verklaring kunnen zijn voor het grote aantal verkeersslachtoffers. "We hebben natuurlijk teveel verkeersdoden en gewonden. Dat ligt aan heel veel zaken, zoals de smartphone op de fiets en in de auto, of aan de zichtbaarheid op de fiets, maar het ligt misschien ook wel aan de kennis van de verkeersregels."

Aan een opfriscursus die VVN drie jaar geleden hield, deden 700.000 mensen mee. De uitkomsten van die test zijn gebruikt bij de opzet van de nieuwe cursus. Op de website komen verkeersregels aan bod en er zijn praktijksituaties met foto's. Er is een apart hoofdstuk over de 372 verkeersborden die we in Nederland hebben.