Het NFF bij Omrop Fryslân; De race van 48HFP in Leeuwarden

In het programma van dinsdag een reportage van Wendy Kennedy over het 48 Hour Film Project waarbij een filmploeg in twee dagen tijd een film moet maken.

Verder aandacht voor een heel bijzondere film die dit jaar op het Noordelijk Film Festival te zien is: 'Sisters'. Een dansfilm over drie zusjes die alleen thuis zijn en aan hun lot zijn overgelaten. Karen Bies praat met de regisseur van deze film, Daphne Lucker (Roden): "Ik vind het boeiend hoe mensen op een non-verbale manier met elkaar communiceren. Dat zegt meestal meer dan woorden. Voor mij is dans een uitvergroting van de bewegingen die mensen vanuit hun emotie maken." Ook Lotte Mulder uit Hoogeveen is te gast, een van de drie danseressen in de film 'Sisters'.

Terug in Leeuwarden

De film die vanavond volledig zal worden uitgezonden bij Omrop Fryslân is 'Het Grandioze Falen', van het Friese filmcollectief 'Natte Haring'. Hoofdpersoon Marcus komt terug in zijn oude stad en zijn vrienden hebben de gekste plannen met hem. Een grappige en originele film, voor het grootste gedeelte opgenomen in Leeuwarden. Karen Bies praat met regisseur Max Lunter en producent Hidde de Vries.