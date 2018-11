De droge worsten en andere producten van het familiebedrijf Weidenaar uit Dokkum hebben op de slagersvakbeurs Slavakto zeven keer goud behaald.

Sommige van de worsten van Weidenaar behaalden goud met een ster. Hoger is niet mogelijk in de branche. De Slavakto wordt een keer in de drie jaar gehouden. De waren worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Weidenaar bestaat 90 jaar, en is intussen in handen van de derde generatie.