Componist Jacob de Haan geëerd met twee Buma-awards

Hij heeft in zijn carrière al meer dan honderd werken voor koor, harmonieorkest en fanfare geschreven, en krijgt voor dat volledige oeuvre nu de Buma Blaasmuziek Award 2018. Jacob de Haan uit Heerenveen is op dit moment zelfs de meest gespeelde componist van Nederland. Zijn compositie 'Concerto d'Amore' is op Youtube in verschillende uitvoeringen al miljoenen keren bekeken.