Gedeputeerde Kramer niet te spreken over nieuwe plannen NS

Over het verbeteren van de spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad wordt al jaren gesproken, maar nu ligt er een concreet plan om tussen Groningen en het Westen een snellere verbinding te realiseren. Dit wil de NS doen door Lelystad en Assen over te slaan, en met 160 kilometer per uur tussen Zwolle en Lelystad te reizen in plaats van de normale 140 kilometer per uur. Hierdoor kan de reistijd met een kwartier worden verkort.

Kramer vindt dat de NS moet kijken naar de verbinding tussen Leeuwarden en Zwolle. "Als NS niet wil of kan, dan lijn Zwolle - Leeuwarden versneld regionaliseren: It kin wol!" Zo schrijft hij op Twitter. Volgens de NS-topman Roger van Boxtel is het plan echter ook een mogelijkheid voor andere regio's, om van de ervaringen van Groningen te leren. "Het liefst wil de NS in de toekomst ook de reistijd naar andere steden fors verkorten, om de trein voor reizigers aantrekkelijker te maken."

De veranderingen tussen Groningen en de Randstad zouden ook een voordeel voor Fryslân kunnen zijn: na de overstap in Zwolle zouden ook de Friese reizigers kunnen profiteren van het overslaan van Lelystad en de hogere snelheid in de polder.