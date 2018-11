IJsselmeerziekenhuizen zijn miljoenen misgelopen door dure medicijnen

De IJsselmeerziekenhuizen zijn anderhalf jaar lang doorgegaan met het kopen van dure medicijnen tegen kanker in Duitsland, terwijl ze wisten dat deze niet zouden worden vergoed door de zorgverzekeraars. Dat heeft de ziekenhuizen miljoenen euro's gekost, schrijft het journalistieke onderzoekscollectief Follow the Money.

Waarom de ziekenhuizen de dure medicijnen bleven kopen is onduidelijk. Het ziekenhuisbestuur wilde niet reageren op het nieuws. De ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk gingen op 25 oktober failliet. Het tekort was zo'n 4,5 miljoen euro. Bijna hetzelfde bedrag als dat de ziekenhuizen volgens Follow the Money zijn misgelopen door de niet-vergoede medicijnen te kopen.

Antonius Zorggroep uit Sneek is een van de partijen die een bod heeft uitgebracht om een deel van de failliete ziekenhuizen over te nemen.