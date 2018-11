Partijen Noardeast-Fryslân zijn tegen gaswinning, maar voor windmolens

De meeste partijen zijn tegen op die gaswinning, maar willen tegelijkertijd wel in gesprek blijven met het Rijk in het zogenaamde 'omgevingsproces'. "Het CDA is tegen het aanboren van de gasbel bij Ternaard, maar we hebben het niet alleen voor het zeggen, en dat is het lastige", zei lijsttrekker Lieuwe Sytsma.

Jouke Douwe de Vries van SIN vindt dat maar een slap standpunt. Hij vindt dat de gemeente meteen uit het omgevingsproces moet stappen. "Meewerken aan het omgevingsproces betekent dat je meewerkt aan gaswinning. We moeten juist een duidelijk protest laten horen."

Jelle Boerema van de VVD vindt op zijn beurt het verhaal van De Vries weer "te makkelijk". "Als gemeente gaan we daar niet over. We moeten natuurlijk wel van het gas af, maar zover zijn we nu nog niet."