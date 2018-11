De Vrijbuiter komt terug onder nieuwe naam

Kremer en Van der Veen krijgen financiële steun van het MKB-fonds, lokale ondernemers, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De Vrijbuiter werd in 1985 opgericht en was onder kampeerders een begrip. Er kwamen ook veel Friezen naar de kampeerzaak in Roden.

Naast Roden opende het bedrijf ook vestigingen in Zaandam, Gouda en Roermond. De winkels in Zaandam en Gouda werden overgenomen door het Rotterdamse Vervat en hebben een doorstart gemaakt. De Vrijbuiter nam eerder De Waard tenten over. Na het faillissement is De Waard overgenomen door de Sunshine Group.