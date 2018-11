VIDEO: Is er verschil in aanpak jongere en oudere filmmakers?

Het Noordelijk Filmfestival heeft dit jaar veel ruimte voor het aanstormend filmtalent. Het thema is New Generation. Te gast in Fryslân Hjoed zijn de jonge Friese filmmaker Froukje van Wingerden (30) en de wat oudere Henk Penninga (69). Zijn voorbeeld was de cineast Bert Haanstra. Penninga's film over het dorp Minnertsga (1995) is zondag te zien op het festival. Van Froukje is de nieuwe documentairefilm Moving Landscapes te zien. Is de film van toen wat anders dan de film van nu? Daar praten wij over aan tafel.